Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin\'den Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime verdiği önemle dikkat çeken Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni eğitim ve öğretim yılında da öğrencileri yalnız bırakmadı. Pazaryeri Belediyesi, ilçe merkezi ve köylerde öğrenim gören anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye setleri ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Zekiye tekin, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Sözlerine şöyle devam eden Tekin, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların hayallerine ışık tutmak, eğitim hayatlarını desteklemek en büyük görevimizdir. Her bir öğrencimizin gözlerindeki ışık, yarınlarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK