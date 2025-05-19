Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Kültür ve Turizm Komisyonu\'na Seçildi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Marmara Belediyeler Birliği Kültür ve Turizm Komisyon üyeliğine seçildi.

1975 yılından bu yana faaliyet gösteren Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye'de demokratik yerel yönetim anlayışının gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının güçlendirilmesi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi gibi hedeflerle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan Kültür ve Turizm Komisyonu, yerel yönetimlerin kültürel mirasın korunması, turizmin geliştirilmesi ve şehirlerin tanıtımına yönelik projelerine öncülük ederken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin komisyon üyeliğine seçildi.

Başkan Zekiye Tekin'in bu önemli komisyonda yer almasını Pazaryeri ilçesi adına büyük bir gurur ve ilçenin kültürel-turistik potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirerek, "Pazaryeri'nin kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini daha görünür kılmak için elimden geleni yapacağım. Bu sorumluluğu ilçemiz adına büyük bir onurla üstleniyorum" dedi.

Öte yandan komisyonda Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi Ebru Demir Aslan ve Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Gökçe Onur Öktem yer aldı. - BİLECİK