Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyesi Seçildi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği encümen üyeliğine seçildi.

İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 43. Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimle belirlenen 2025-2026 dönemi encümen üyeleri arasında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'de yer aldı. Türkiye genelinde sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak amacıyla çalışan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin karar organı olan encümen, ülkenin dört bir yanından belediye başkanlarının katılımıyla belirleniyor. Bu yılki seçimde, Pazaryeri'nin çalışkan ve vizyoner ismi Zekiye Tekin'in de encümen üyeliğine seçilmesi, Bilecik ve ilçesi adına gurur verici bir gelişme oldu. - BİLECİK