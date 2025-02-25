Pazaryeri Belediyesi Bu Ramazan İftarlardan Erzak Yardımına Geçiyor - Son Dakika
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Pazaryeri Belediyesi Bu Ramazan İftarlardan Erzak Yardımına Geçiyor

Pazaryeri Belediyesi Bu Ramazan İftarlardan Erzak Yardımına Geçiyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu Ramazan iftar sofraları yerine daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Belediye, geleneksel iftar programını erzak yardımıyla çeşitlendirerek, Ramazan'ın ruhunu daha geniş bir kesime yansıtmaya çalışacak.

25.02.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu yıl iftar sofraları yerine daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu iftar programı bu Ramazan ayında farklı bir yaklaşımla hayata geçiriliyor. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Tekin, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayıp, belediye olarak bu yıl daha kapsamlı bir erzak yardımı kampanyası başlattıklarını söyledi. Tekin, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz toplu iftar organizasyonumuzu bu kez başka bir boyuta taşıyoruz. Daha fazla vatandaşımıza destek olabilmek için erzak yardımlarımızı artırıyoruz. Amacımız, Ramazan ayının bereketini ve ruhunu gerçek anlamda hissettirmek. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak yardımını sürdüren Pazaryeri Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titizlikle çalışarak, hayırseverlerin de desteğiyle daha geniş bir kesime yardım elini uzatmayı hedefliyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri Belediyesi Bu Ramazan İftarlardan Erzak Yardımına Geçiyor - Son Dakika

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