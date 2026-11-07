Pazaryeri Belediyesi yağış öncesi logarları ve ızgaraları temizledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olması beklenen yağışlar öncesinde Pazaryeri Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Pazaryeri Belediye ekipleri, beklenen yağışlar öncesinde su taşkınlarının yaşanmaması için ana arterlerdeki yağmur suyu ızgaraları ve logarlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından ilçe merkezindeki ana arterlerde bulunan yağmur suyu ızgaraları ve logarlar temizlenerek olası yağışlarda su birikintisi ve taşkın yaşanmasının önüne geçilmesi hedeflendi.