Pazaryeri Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı tedbirlerini aldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışına karşı Belediye Başkanı Zekiye Tekin tedbirleri elden bırakmadı.

Meteoroloji'nin günler önce uyarısı sonrası beklenen kar yağışı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yüzünü gösterirken Belediye ekipleri ilçeyi Bilecik'e, Bozüyük'e bağlayan karayolunun kar yağışı nedeniyle kapanmaması için mücadele ediyor. Pazaryeri Bilecik Kavşağı arasında bulunan Akgün rampasında birkaç aracın kar yağışı sonrası yolda kaldığı ihbarı alan Pazaryeri Belediyesi ekipleri karayolu ekiplerinin gelmesini beklemeden kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasını yakından takip eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tedbirleri elden bırakmadı.

Her türlü olumsuzlukla karşılaşan vatandaşları belediye ekipleri ve kendisini aramalarını isteyen Başkan Tekin, ilçe merkezinde şu an kapalı yol bulunmadığını söyleyerek ilçede kurulan kriz merkezinde çalışmaların takibinin sabaha kadar süreceğini belirtti. - BİLECİK