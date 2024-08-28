Pazaryeri\'de Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Pazaryeri Belediye binası önünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi. Yüzlerine çeşitli figürlerin çizildiği çocuklar okul öncesi eğlenceli anlar geçirdi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne yaptığı etkinlikler adına teşekkür etti. - BİLECİK