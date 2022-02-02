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Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı - Son Dakika

Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

02.02.2022 14:30
Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde deneme sıvaları ile LGS'ye hazırlanıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde deneme sıvaları ile LGS'ye hazırlanıyor.

Pazaryeri ilçesinde bulunan ortaokullardaki okul müdürleri ve öğretmenler öğrencilerin LGS sınavında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla deneme sınavları yapıyor. Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci sınavlarla ilgili olarak, "LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerinin kendilerini test etme imkanı sağlamak, sınav tecrübesi kazandırmak, bu sayede sınav stresini az da olsa üzerlerinden atmalarına yardımcı olmak amacıyla deneme sıvaları yapılıyor" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı
Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı
Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı
Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

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Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, LGS, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı - Son Dakika
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