Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, Ramazan İftarında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, Ramazan İftarında Vatandaşlarla Buluştu

Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, Ramazan İftarında Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iftar programına katılan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, köy halkıyla bir araya gelerek sorunları dinledi ve devletin milletin yanında olduğunu vurguladı.

19.03.2025 10:42  Güncelleme: 10:56
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayının manevi coşkusu, birlik ve beraberlik mesajlarıyla yaşanırken, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Kınık Köyü'nde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Gönül sofralarında buluşan Kaymakam Kahraman, köy konağında muhtar Mehmet Gümüştekin ve köy halkıyla uzun süre sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Kahraman, devletin her zaman milletin yanında olduğunu vurguladı. Çömlekçilik, tarım, altyapı ve köyün ihtiyaçlarına dair yapılan görüşmede, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağı mesajı verildi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Pazaryeri Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, İl Genel Meclis Üyeleri Ekrem Yunak, Mayir Küçük ile CHP Pazaryeri ilçe Başkanı Metin Polat ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı eşlik etti.

Kınık Köyü halkının büyük ilgiyle karşıladığı program, Ramazan'ın bereketiyle pekişirken, köylüler Kaymakam Kahraman'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, Ramazan İftarında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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