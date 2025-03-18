Pazaryeri\'nde Çanakkale Şehitleri törenle anıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenle kahraman şehitler bir kez daha saygıyla anıldı.

Tören, Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma merasimi ile başladı. İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkan Vekili Büşra Kanat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Pazaryeri Kültür Merkezi'nde devam etti.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında, öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini vurgulayan şiirler okudu, sahne performansları sergiledi. Etkinlik boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, Çanakkale ruhunun genç nesillere aktarılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Programa, İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Başkan Vekili Büşra Kanat, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar, okul yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte şehitlerin aziz hatırasına duyulan minnettarlık ve birlik ruhu güçlü bir şekilde ifade edildi. - BİLECİK