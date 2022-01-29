Pazaryeri'nde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 gündür şiddetini kaybetmeden yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İlçede yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığında belirgin bir düşüş yaşandı. Eksi 15 dereceye kadar hava sıcaklığı sonrası Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede girilmedik yol bırakmadı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Belediyemiz ekiplerince, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı İlçemizde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle ana yollar, besihane yolları, ara sokaklarımız ve Bilecik- Pazaryeri kavşağından ilçeye kadar olan ana yolu Karayollarına destek olmak için açık tutmaya çalışıyoruz.Umarım hayırlı ve bereketli bir kar yağışı olur. Ayrıca 7/24 karla mücadele görevlerini sürdüren personelimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK