Bilecik\'te protokol ve vatandaşlar aynı çatı altında buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü protokol ve vatandaşlar aynı çatı altında buluştu.

Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Bayramın manevi atmosferinde gerçekleşen programda ilçe protokolü ile vatandaşlar bir araya geldi. Programa, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başta olmak üzere ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Samimi görüntülerin yaşandığı programda, bayramlaşma sırasında sıcak diyaloglar dikkat çekti.

Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan ilçe yöneticileri, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğuna vurgu yaptı. Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan protokol üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi. - BİLECİK