Asırlık bayramlaşma geleneği Pazaryeri'nde coşkuyla sürdü

22.03.2026 12:33  Güncelleme: 12:46
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı'nın son günü, geleneksel bayramlaşma geleneği büyük bir katılımla sürdü. Hayırlı bayram dilekleri ve birlik mesajları öne çıktı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı'nın son günü asırlardır süregelen bayramlaşma geleneği, bu yıl da büyük bir coşku ve yoğun katılımla sürdü.

Pazaryeri halkı, bayramın manevi atmosferini birlikte yaşamak için Yenimahalle Camii avlusunda bir araya gelerek tek tek bayramlaştı. Küçükten büyüğe herkesin katıldığı törende samimi görüntüler yaşanırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Protokol üyeleri vatandaşlarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise yaptığı açıklamada, bayramların toplumsal dayanışmayı pekiştiren önemli değerler olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da Yenimahalle Camii'nde hemşehrilerimizle geleneksel bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Bu güzel tablo, birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergesidir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ile il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

