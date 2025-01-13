Pazaryeri\'nde Yeni Yüzme Havuzu Açılıyor

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Pazaryeri'nde yüzme sever sporseverlere beklenen müjdeli haberi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Pazaryeri'nde başlatılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı tamamlandığı, ilçeye 247 metrekarelik bir yüzme havuzu kazandırılacağını açıkladı. Özdemir, "Yüzme havuzunun yanı sıra, 4 adet erkek ve 4 adet kadın soyunma odası, 2 adet eğitmen soyunma odası, güvenlik odası ve bekleme holü gibi sosyal alanlar da bulunarak toplam 625 metrekarelik bir alanda hizmet sunacak" ifadelerine yer verdi.

İl Müdürü Özdemir, "Yeni yüzme havuzu, ilçede yaşayanların yüzme sporuyla daha yakından ilgilenmelerine imkan sağlarken ayrıca, bölgedeki spor kulüplerine ve okullara da hizmet verecek" dedi. - BİLECİK