Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü'nde alternatif tarım ürünlerini tanıtmak amacıyla 'Pelemir Bitkisi Tanıtım Günü' düzenlendi.

Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kurum amirleri, Bozüyük Ziraat Odası temsilcileri ile ilgili firma yetkilileri katıldı.

Bin beş yüz dekarda üretim başladı. İlçe genelinde on yedi üreticiyle yapılan sözleşmeler sayesinde bin beş yüz dekar alanda Pelemir ekimine başlandığı bildirildi. Sanayi yağlık sektöründe değerlendirilen bitkinin, kuraklık ve soğuğa dayanıklı yapısı sayesinde su ve gübre gerektirmeden yetiştirilebildiği vurgulandı.

Verim potansiyeli ve destekler

Yetkililer, Pelemir'in kıraç araziler ile nadasa bırakılan alanlar için önemli bir alternatif oluşturduğunu belirterek dekara ortalama 120-180 kilogram verim sağladığını ifade etti.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'nde "diğer ürünler" grubuna alınan Pelemir için üreticilere dekar başına 244 lira destek ödemesi yapılacağı kaydedildi. - BİLECİK