Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi - Son Dakika
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Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi

24.03.2022 16:47
Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi

Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sonucu yıllardır sorun olan Pelitköy merkez kırsal mahallesinin yolları, meydana kadar modernize edilerek yenilendi.

Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sonucu yıllardır sorun olan Pelitköy merkez kırsal mahallesinin yolları, meydana kadar modernize edilerek yenilendi.

Büyükşehir yasasıyla birlikte kapanarak Burhaniye Belediyesine bağlanan Pelitköy kırsal mahallesinin 1999 yılından bu zamana kadar yenilenmeyen yolları Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in talimatıyla komple sökülerek yenilendi.

Özellikle son zamanlarda bozulma ve yıpranmalardan kaynaklı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine öncelikli olarak modern şekilde yenilenen mahalle giriş yolu haricinde, Pelitköy mahalle sokaklarında da kapsamlı yol yapım ve tamir çalışmaları yapıldı.

Pelitköy Kırsal mahalle girişinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesinden başlanarak Atatürk Anıtının olduğu meydana kadar modern motifli taşlarla yenilendi. 12 metre genişliğinde ve 500 metre uzunluğunda ki yolla birlikte mahalleye ortalama 6 bin m2 parke taş döşendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar Pelitköy düğün salonu ve sağlık ocağının bulunduğu alanda ki kavşaktan başlatıldı. Tüm yolun komple söküldüğü caddeye, sağlı sollu olarak 3 metre yaya kaldırımı ve bunlara bağlı yağmursuyu geçiş olukları döşendi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in her hafta yapılan çalışmaları incelediği Pelitköy'de, kısa sürede yol yapım ve tamir işlemleri tamamlandı. Yapılan çalışmayla Pelitköy kırsalında yaşayan vatandaşların en önemli sorunlarından birinin daha köklü çözüme kavuşturulduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Pelitköyümüzün çehresini değiştirerek modern bir görünüme kavuşturuyoruz. 1999 da yapılmış ve yılların verdiği yorgunlukla yıpranmış ve vatandaşı mağdur etme noktasına gelmiş giriş yolumuzu da Pelitköy Meydanına kadar yeniledik. Mahalle aralarında yapılan yenileme ve tamir çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi. - BALIKESİR

Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi
Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi
Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi
Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi

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Mustafa Kemal Atatürk, Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Pelitköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi - Son Dakika


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