Pençe-Kaplan Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala son yolculuğuna uğurlandı

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(ERZURUM) - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, doğduğu köyde törenle son yolculuğa uğurlandı.

Şırnak'tan Askeri uçakla getirildiği Erzurum'da, Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Şehit Recep Kabala'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, doğduğu Hınıs ilçesinin Bellitaş Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Şehit Kabala için bayraklarla donatılmış köy meydanında askeri tören düzenlendi. Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kabala'nın naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşındı.

Çiçek-Cemal Kabala çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi, doğduğu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.