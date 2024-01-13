Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Kahramanmaraş\'ta dualarla uğurlanıyor

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir şehit oldu.
Şehit Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenleniyor. - KAHRAMANMARAŞ
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