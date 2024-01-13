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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Kahramanmaraş'ta dualarla uğurlanıyor - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Kahramanmaraş'ta dualarla uğurlanıyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Kahramanmaraş\'ta dualarla uğurlanıyor
13.01.2024 - 16:21,
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir şehit oldu.

Şehit Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Kahramanmaraş'ta dualarla uğurlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Kahramanmaraş'ta dualarla uğurlanıyor - Son Dakika
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