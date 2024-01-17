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Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesini müftülük personeli ziyaret etti - Son Dakika
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Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesini müftülük personeli ziyaret etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesini müftülük personeli ziyaret etti.

Üsteğmen Mutlu Duran\'ın ailesini müftülük personeli ziyaret etti
17.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:40
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesini müftülük personeli ziyaret etti.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ve beraberindekiler Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Müftü Karagöz, ziyarette geçmiş olsun temennisinde bulunurken, "Vatanımız ve mukaddesatımız için şehit düşen mehmetçiklerimiz ile yaralanan kahramanlarımız bizler rahat edelim, güven ve huzur içinde yaşayalım diye canlarını ortaya koyup mücadele ediyorlar. Cennet ülkemizde Rabb'im birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Ülkemize kasteden düşmanlara fırsat vermesin verdirtmesin, Şehitlerimizin makamları ali olsun, yaralı kardeşlerimize Rabb'im şifa ihsan eylesin" dedi.

Din görevlilerinin başta 9 şehidimiz olmak üzere vatanımız ve mukaddesatımız için feday-ı can eden tüm şehitlerimiz ile yaralı olan ve şifa bekleyen kahramanlarımız için Kur'an-ı Kerim tilavetinin akabinde Müftü Karagöz şehitlerimiz ve yaralanan şifa bekleyen kahramanlarımız için duada bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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