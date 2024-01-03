Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde şehit olan askerin adı bir kütüphaneye verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü'ndeki ilkokulda oluşturulan kütüphaneye Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın ismi verildi.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda 2022 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın silah arkadaşları, şehidin adını yaşatmak adına Safranbolu Yazıköy İlkokulunda kütüphane açtı. Safranbolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri yapılan kütüphane açılışına, Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, şehidin annesi Hanım Sancak, dayısı Mustafa Şentürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 10 bin kitap ve şehidin fotoğraflarının yer aldığı Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak Kütüphanesinin açılış töreninde konuşan Kaymakam Yazıcı, "Aziz şehidimiz İslam Sancak için, onun adına onun manevi ruhaniyetini ayakta tutma adına ismini her daim hatırlama adına değerli komutanlarımız ve eğitimcilerimizle bu okulumuzda anısına bir kütüphane yaşatma adına öğrencilerimizin faydalanması için yaklaşık 10 bin kitaptan müteşekkil bir kütüphane açılışı için buradayız. Bu vatan toprakları hiçbir zaman başka ülkelerde olduğu gibi kağıt üzerinde kazanılmış, emek verilmeden önüne konulmuş vatan toprakları değildir Bu vatan toprakları her metrekaresine şehidimizin düştüğü askerimizin ve vatandaşımızın canını kanını, malını feda ettiği, uğruna nice destanların yazıldığı bir hak mücadelesi uğruna vatan toprağına düşülen, kanı feda edilen vatan topraklarıdır. Şehitlerimiz, bayrağımızın yıldızıdır. İnancımıza göre şehidimizin kanı, alimin mürekkebi en kutsal değerlerdir. Kütüphanenin burada oluşturulmasında emeklerini ve gayretlerini ortaya koyan başta komutanlarımıza, kıymetli eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dua ve kurdele kesimiyle birlikte kütüphanenin açılışı yapıldı.

Şehidin annesi törende duygusal anlar yaşarken, öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin dayısı Mustafa Şentürk, kütüphanenin çok güzel donatıldığını belirterek gurur ve onur duyduklarını söyledi.

"Çocuğumuzun burada eserleri yaşatılacak" diyen Şentürk, "İnşallah geleceğe bunlar bir örnek olacak. Gençlerimiz de inşallah bu görüntüden, bu örnekten bu yaşantılardan bir hisse alacak. Şehidimizin ismi İslam, soy ismi Sancak. Kendisi o İslam kelimesine yaraşırdı. Gidişi de soy isimleri yaraşır oldu. Sancak soy ismine yaraşır oldu. Alçak gönüllüydü. Küçükle küçük, büyüklen büyüktü. Daima güler yüzlüydü. Huzurluydu, mutluydu her zaman. Hiç hüzünlü olduğunu hiç görmedim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK