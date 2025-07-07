Pençe-Kilit şehidi Malatya\'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın naaşı, askeri uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşı karşılama töreni sonrası kara yolu ile Malatya'nın Pütürge ilçesine götürüldü. Şehit Akdoğan için Pütürge Orta Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. 26 yaşındaki şehidin babası baba Remzi Akdoğan, anne Sebahat Akdoğan ve kardeşleri cenaze töreninde büyük üzüntü yaşarken, kılınan namazın ardından Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Pütürge İlçe mezarlığına getirildi. Şehidin naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, askeri ve mülki erkan, polis teşkilatı, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı. - MALATYA