Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Gayretleriyle Harmandere Mahallesi İmar Planları Onaylandı - Son Dakika
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Yerel

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Gayretleriyle Harmandere Mahallesi İmar Planları Onaylandı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin\'in Gayretleriyle Harmandere Mahallesi İmar Planları Onaylandı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yoğun uğraşları sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandere Mahallesi İmar Planlarını onayladı. Başkan Cin, gayretli çalışmalarının sonucunda tüm bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

14.08.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in gayretleri sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandere Mahallesi İmar Planlarını onayladı. İmar planının onaylanmasının ardından Başkan Cin: "Gayretli çalışmalarımız netice verdi. Tüm bölge halkına hayırlı olsun" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yoğun uğraşları sonrası Harmandere Mahallesi İmar Planları onaylandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Pendik Belediyesinin daha önce Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 1 milyon 722 bin 850 metrekare büyüklüğündeki bölge için hazırladığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına onay verdi.

"Gayretli çalışmalarımız netice verdi"

Belediye Başkanı Ahmet Cin, konu ile ilgili "Gayretli çalışmalarımız netice verdi. Harmandere için beklediğimiz gelişme gerçekleşti. Tüm bölge halkına hayırlı olsun" dedi.

15 ayrı kurumla görüşüldü ve sonuç alındı

Pendik Belediyesinin hazırladığı imar planlarına ilişkin bakanlık aracılığıyla 15 farklı kurum ve kuruluştan görüşler alındı. Görüşlerde belirtilen hususlar doğrultusunda imar planları nihai hale getirildi. Onaylanan imar planları 12.08.2024 ile 10.09.2024 tarihleri arasında askıda kalacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Gayretleriyle Harmandere Mahallesi İmar Planları Onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Gayretleriyle Harmandere Mahallesi İmar Planları Onaylandı - Son Dakika
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