Pendik Belediyesi 19 Mayıs'ta Bisiklet Turu Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pendik Belediyesi 19 Mayıs'ta Bisiklet Turu Düzenledi

Pendik Belediyesi 19 Mayıs\'ta Bisiklet Turu Düzenledi

Pendik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. Bisiklet tutkunları bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağıyla pedal çevirdi.

19.05.2024 10:38  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet tutkunları bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağıyla pedal çevirdi.

Pendik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. Bisiklet tutkunları 100. Yıl Parkı Futbol Sahasında bir araya geldi. Burada başlayan parkur Pendik Sahil Yolundan Kartal istikametine doğru bisiklet yolu üzerinde devam etti. Bisiklet tutkunları 10 km boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla pedal çevirdi. Bisiklet turuna katılan vatandaşların 9 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla bisiklet sürmesi görsel şölen oluşturdu.

Etkinliğe katılan Güven Arslan isimli bir vatandaş, "Çok manidar önemli bir etkinlik oldu. Ben 2 gün önce Tokat'taydım. Bu etkinliğe katılmak için geldim. Bu duyguyu, hissiyatı önemsiyorum, yaşıyorum. Pendik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinliği düzenlediği için. ve bunun devamını bekliyoruz" dedi. Yeliz Aleyna ise, "Öncelikle bize 19 Mayıs'ı armağan eden Atatürk'e teşekkür ederim. Böyle bir etkinlik düzenleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ederim. İyi ki varlar. Böyle günlerin unutulmamasını, yaşatılmasını sürdürüyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlik, Pendik, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik Belediyesi 19 Mayıs'ta Bisiklet Turu Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 11:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik Belediyesi 19 Mayıs'ta Bisiklet Turu Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement