Pendik Belediyesi'nden Duygusal Babalar Günü Videosu

Pendik Belediyesi'nin Babalar Günü videosunda gençlere fedakarlıklarla dolu bir meslek tanıtıldı. "Bu işi kaç paraya yaparsınız" sorusuyla başlayan röportaj, duygusal anlara sahne oldu. Mesleğin adının "Babalık" olduğunu öğrenen gençler, babalarını arayarak Babalar Günü'nü kutladı.

Pendik Belediyesi, Babalar Günü kapsamında hazırladığı özel video ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen röportajda, kütüphaneden faydalanan gençlere babalarının yüklendiği sorumluluklar anlatıldı. Gençlere, karşılık beklemeden fedakarca çalışan, ailesini koruyup kollayan, kendinden çok sevdiklerini düşünen bu kişilerin yaptığı işin aslında 'babalık' olduğu açıklandığında duygusal anlar yaşandı. Gerçeği öğrenen öğrenciler, duygularına hakim olamayarak telefonlarına sarıldı ve babalarını arayarak Babalar Günü'nü kutladı. Videoya yansıyan bu içten tepkiler, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de duygusal videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak, "Babalarımızın hakkı ödenmez, iyi ki varsınız. Babalar Günü'nüz kutlu olsun" notunu düştü. Pendik Belediyesi'nin bu özel çalışması, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Video, babalığın karşılıksız emeğini ve değerini bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL