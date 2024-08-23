Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi İlk Misafirlerini Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi İlk Misafirlerini Ağırladı

Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi İlk Misafirlerini Ağırladı

Pendik Belediyesi tarafından hizmete açılan Su Sporları Merkezi'nde ilk kano eğitimleri başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde katılımcılar denizde kano sürmenin tadını çıkardı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, merkezin tüm Pendik için hayırlı olmasını diledi.

23.08.2024 10:10  Güncelleme: 10:22
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Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi ilk misafirlerini ağırladı. Uzman eğitmenler eşliğinde kısa bir eğitimin ardından katılımcılar denizde kano sürmenin tadını çıkardı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Su Sporları Merkezi'nin tüm Pendik için hayırlı olması dileğinde bulunarak "Söz verdiğimiz gibi Su Sporları Merkezi'ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Pendik Belediyesi tarafından PenCR Güzelyalı Sosyal Tesisleri'nin hemen yanında hizmete açılan "Su Sporları Merkezi"nde ilk kano eğitimleri başladı. Etkinlik öncesi tüm katılımcılara uzman eğitmenler eşliğinde teorik bilgiler verildi. Daha sonra can yeleklerinin dağıtılmasıyla katılımcılar kanolara binerek denizle buluştu. 30 dakika süren etkinlikte cankurtaran Zodyak bot eşliğinde uzman personel de eşlik etti. Böylece katılımcılar denizde kano sürmenin tadını çıkardı.

Kayıtlar devam ediyor

Su Sporları Merkezi Kano Etkinliği için kayıtlar devam ediyor. Kayıt olmak isteyen vatandaşlar, Pendik Belediyesinin web sitesi üzerinden formu doldurarak kayıt olabiliyor. Etkinliğe 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar başvurabiliyor.

"Söz verdiğimiz gibi Su Sporları Merkezi'ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Su Sporları Merkezi'nin tüm Pendik için hayırlı olması dileğinde bulunarak "Söz verdiğimiz gibi Su Sporları Merkezi'ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi İlk Misafirlerini Ağırladı - Son Dakika

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