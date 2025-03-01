Pendik Caddeleri Ramazan İçin Işıklandırıldı - Son Dakika
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Pendik Caddeleri Ramazan İçin Işıklandırıldı

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Pendik'te, Ramazan ayına özel olarak LED ışıklandırmalarla süslenen caddeler, dron ile havadan görüntülendi. Belediye, Gazipaşa Caddesi dahil toplam 5 farklı noktada ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

01.03.2025 09:57  Güncelleme: 10:04
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Ramazan ayı için Pendik'te ışıklandırılan caddeler dron böyle görüntülendi

Pendik'te caddeler Ramazan için ışıklandırıldı

Pendik'te Ramazan heyecanı: Caddeler ışıl ışıl oldu

İSTANBUL - Pendik'te, kentin en işlek noktaları Ramazan ayına özel LED ışıklandırmalarla süslenerek, şehrin atmosferine manevi bir atmosfer sunuldu. Ramazan ayı için Pendik Belediyesi tarafından ışıklandırılan caddeler dron ile havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun bir atmosfer oluşturmak amacıyla şehrin çeşitli noktalarını ışıklandırdı.

İlk olarak Gazipaşa Caddesi'nde hayata geçirilen süsleme çalışmaları, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gazipaşa Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

" Toplamda 5 farklı noktada yapıldı"

Işıklandırma çalışmaları, Gazipaşa Caddesi'nin yanı sıra Atatürk Kültür Merkezi önü, Marmara Caddesi Fatih Camii önü, Kurtköy Kültür Sokağı ve 19 Mayıs Caddesi'nde de devam etti. Yapılan süslemelerle birlikte Pendik, Ramazan ayı boyunca estetik bir havaya bürünecek. Öte yandan Ramazan ayı için ışıklandırılan caddeler dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik Caddeleri Ramazan İçin Işıklandırıldı - Son Dakika

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