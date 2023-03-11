Pendik sahil yolunda makas terörü: "Ölürsek en fazla gömerler" - Son Dakika
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Pendik sahil yolunda makas terörü: "Ölürsek en fazla gömerler"

11.03.2023 13:36

Pendik sahil yolunda makas terörü: "Ölürsek en fazla gömerler" Trafik magandasının o anları böyle görüntülendi Pendik sahil yolunda aşırı hızla seyreden sürücü, makas atarak ilerledi.

Pendik sahil yolunda makas terörü: "Ölürsek en fazla gömerler"

Trafik magandasının o anları böyle görüntülendi

İSTANBUL - Pendik sahil yolunda aşırı hızla seyreden sürücü, makas atarak ilerledi. Magandanın trafiği tehlikeye düşüren o anları ise bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntüler, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Sahil yolunda kaydedildi. Trafikte aşırı hızla seyreden bir sürücü, uzun bir süre makas atarak ilerledi. Müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, hem kendi canını hem de arabada bulunan arkadaşlarının canını hiçe saydı. Trafik magandasının diğer sürücüleri ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının cep telefonuna kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün aşırı hızla seyrettiği, makas atarak ilerlediği, otomobilde bulunan arkadaşlarının, "Yavaş sür, yavaş", "devirecek bu bizi", "ölürsek en fazla gömerler" diyerek küfür ettikleri duyuldu. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kaynak: İHA
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