Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te atlarla şifa: Yaşlılar için atla terapi dönemi başladı

19.04.2026 09:59  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Belediyesi, Vefa Kıraathanesi sakinleri için başlattığı atlı terapi programı ile yaşlı bireylerin denge, koordinasyon ve kas gücünü artırmayı hedefliyor. Parkinson ve demans gibi rahatsızlıkları bulunan katılımcılar, at binme etkinliği sayesinde fiziksel ve psikolojik olarak olumlu gelişmeler yaşıyorlar.

Pendik'te başlatılan atlı terapi programında, Vefa Kıraathanesi sakinlerinin at binmenin ritmik hareketleriyle denge, koordinasyon ve kas gücü desteklenirken; Parkinson ve demans gibi nörolojik rahatsızlığı bulunan yaşlı bireylerin işlevselliğinin artırılması ve fiziksel ile psikolojik iyilik hallerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Pendik Belediyesi tarafından yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik atlı terapi uygulaması başlatıldı. Program kapsamında gerçekleştirilen tımar, dokunma ve yele örgüsü gibi uygulamalarla Vefa Kıraathanesi sakinlerinin ince motor becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, duyusal farkındalık ve sosyal etkileşimlerinin artırılması amaçlanıyor. Uzmanların kontrolünde at binmeyle yaşlı bireylerin atın ritmik hareketleri eşliğinde denge, koordinasyon ve kas aktivasyonunun desteklenmesi sağlanıyor.

Öte yandan, atlı terapiyle yaşlı bireylerin denge ve postür gelişiminde olumlu ilerlemeler gözlemlenirken, parkinson ve demans gibi nörolojik rahatsızlığı olan bireylerin işlevselliğinin desteklenmesi de hedefleniyor.

"Atlı terapiyle direnç ve dengemi sağlar oldum"

Atlı terapiye katılan Vefa Kıraathanesi sakini Elife Çelik, "72 yaşındayım, atlı terapi etkinliği çok güzel oldu. Bende parkinson var. Direnç sahibi oldum ve dengemi sağlar oldum. Soğanları bile doğrayamıyordum, bir şey taşıyamıyordum. Şükür onları yapar oldum. Vallahi çok güzel ben 4 yıldır geliyorum buraya, çok faydasını gördüm ve sağolsun hocalarımız da bize beden hareketleri yaptırıyorlar. Güzel ben çok beğeniyorum, çok memnunum" diye konuştu.

"Fiziksel ve psikolojik olumlu etkileri oldu"

Etkinlikle ilgili konuşan Klinik Psikolog Dr. Sezen Koçyiğit, "Pendik Belediyesi Vefa Kıraathanesi sakinleriyle gerçekleştirdiğimiz atlı terapi uygulamasıyla yaşlı bireylerde fiziksel düzeyde; denge, koordinasyon ve kas aktivasyonunda belirgin artışlar gözlemledik. Parkinson belirtileri olan katılımcılarda hareket alışkanlıklarında iyileşmeler dikkat çekti. Ancak çalışmanın en güçlü etkisi yalnızca fiziksel değil, psikososyal düzeyde ortaya çıktı. Katılımcıların içe kapanıklıklarının azaldığını, daha fazla iletişim kurduklarını ve sosyal hayata yeniden daha aktif şekilde katıldıklarını gözlemledik. Atla kurulan temas; güven duygusunu, sakinliği ve anda kalma becerisini destekledi. Bu durum, kaygı düzeylerinde azalma ve genel iyi oluş halinde artış olarak yansıdı" ifadelerini kullandı.

"Öz yeterlilik ve yaşam motivasyonları arttı"

Atlı terapinin yaşlı bireylerin motivasyonlarını artırdığını söyleyen Dr. Sezen Koçyiğit, "Atlı terapinin bir diğer önemli katkı ise katılımcıların kendilerini yeniden üreten, deneyimleyen ve sürecin aktif bir parçası olan bireyler olarak hissetmeleri oldu. Çünkü bu süreçte yalnızca at binme değil; atın yıkanması, bakımı ve yele örme gibi etkinliklerle "ben yapabiliyorum" duygusunu yeniden kazandırmayı hedefledik. Bu da yaşlılık döneminde son derece kritik olan öz yeterlilik ve yaşam motivasyonunu doğrudan olumlu yönde etkiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 10:03:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.