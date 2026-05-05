Pendik'te Ekmek Parçasıyla Boğulma Tehlikesi
Pendik'te Ekmek Parçasıyla Boğulma Tehlikesi

05.05.2026 18:29
Pendik'te bir müşteri ekmek parçası nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

İstanbul Pendik'te bulunan bir restoranda yemek yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşteri, hızlı müdahale sayesinde boğulmaktan son anda kurtarıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Pendik'te Kurtköy Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yaşanan olayda, yemek yiyen yaşlı bir müşterinin soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan ve konuşamayan müşteri panik içinde çevresindekilerden yardım istedi. İlk müdahale yanında bulunan arkadaşı tarafından yapıldı ancak ekmek parçası çıkarılamadı. Bunun üzerine durum hızla restorana bildirilerek işletme sahibinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Tuncay Gelgül, Heimlich manevrası uygulayarak tıkanıklığı giderdi ve müşterinin yeniden nefes almasını sağladı. Olay anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Bu tür olaylarda en önemli şey panik yapmamak"

Yaptığı heimlich manevrasıyla vatandaşın hayatını kurtaran Tuncay Gelgül, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşının ilk müdahalesi vardı, sırtına vurmuştu ama ekmek parçası çıkmayınca durumun ciddi olduğunu anladık. Hemen bana haber verdiler. Yanına geldiğimde kişinin nefes alamadığını gördüm. Soluk borusunda tıkanıklık vardı. Hemen Heimlich manevrası uyguladım. Kısa sürede cisim çıktı ve kişi nefes almaya başladı. O an çok kritikti. Bu tür olaylarda en önemli şey panik yapmamak. Soğukkanlı olunmazsa müdahale gecikebilir. İlk yardım eğitimi olan herkes bu müdahaleyi yapabilir. Bu eğitimler hayat kurtarıyor. Vatandaşların böyle durumlarda konuşamama, nefes alamama gibi belirtileri doğru şekilde ifade etmesi de çok önemli. Ne kadar hızlı haber verilirse müdahale o kadar hızlı olur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

