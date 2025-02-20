Pendik'te işitme engelli kursiyerden anlamlı eser: Ömer Halisdemir'in ahşap portresini yaptı - Son Dakika
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Pendik'te işitme engelli kursiyerden anlamlı eser: Ömer Halisdemir'in ahşap portresini yaptı

Pendik\'te işitme engelli kursiyerden anlamlı eser: Ömer Halisdemir\'in ahşap portresini yaptı

Pendik'te yaşayan işitme engelli Nuri Akçaoğlu, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in ahşap portresini yaptı.

20.02.2025 10:16  Güncelleme: 10:22
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Pendik'te yaşayan işitme engelli Nuri Akçaoğlu, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in ahşap portresini yaptı. 7 ay süren titiz çalışmanın ardından tamamlanan eser, kahraman şehidin doğum gününde ona ithaf edildi.

Pendik Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin ahşap oyma kursuna katılan 43 yaşındaki işitme engelli Nuri Akçaoğlu, 15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halisdemir'in ahşap portresini yaptı. Ayous ağacından oyularak hazırlanan eser, 7 ay süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. Portre, kahraman şehidin doğum günü olan 20 Ocak'ta ona ithaf edildi. Sanata olan tutkusu ve sabrıyla bu özel eseri ortaya çıkaran işitme engelli Akçaoğlu, ahşap oymacılığındaki başarısını gözler önüne sererken, şehit Ömer Halisdemir'in anısını yaşatmaya katkı sağlamış oldu.

"Bu eser, kahramanımıza duyduğumuz minnettarlığın bir ifadesidir"

Nuri Akçaoğlu'nun kardeşi Ali Akçaoğlu, ağabeyinin dört yıldır ahşap oyma kursuna devam ettiğini belirterek süreci şöyle anlattı: "Ağabeyim, üç boyutlu bir portre çalışması yapmak istediğinde, kahramanlardan birini seçmeyi düşündü. Sonunda, yakın tarihimizin kahramanlarından Ömer Halisdemir'in portresini yapmaya karar verdi. Hocamızın da desteğiyle çalışmalarına başladı ve eser için Ayous ağacı tercih edildi. Yaklaşık yedi ay süren titiz bir çalışmanın ardından eser tamamlandı., bu süreç Ömer Halisdemir'in doğum gününe denk geldi ve bu da çalışmayı daha anlamlı kıldı. Bu eser, kahramanımıza duyduğumuz minnettarlığın bir ifadesi olarak kendisine ithaf edilmiştir."

"Ömer Halisdemir'in kahramanlığı bizi derinden etkiledi"

Ahşap oyma hocası Ahmet Münir Ayva, öğrencisinin bu özel çalışmasını şu sözlerle değerlendirdi: "Ömer Halisdemir'in kahramanlığı bizi çok duygulandırdı. Konuyu bana açtığında ona destek olacağımı ve yardım edeceğimi söyledim. Ağaç seçimimizi yaptık, ardından bıçak ve diğer oyma araçlarını belirledik. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra oymaya başladık. Adım adım derinliği ve keskin detayları işleyerek resmin tüm ayrıntılarını ortaya çıkardık. Boyutlarını güzel ayarladığımızı düşünüyorum, eser gerçekten çok güzel oldu. Nuri Bey çalışmalarda oldukça heyecanlıydı. Ömer Halisdemir, yakın tarihimize geçmiş büyük bir isim. 15 Temmuz'da yaptığı kahramanca hareket, koca bir ülkenin yazgısını belirledi. Onun anısını yaşatmak için hazırladığımız bu eser, doğum gününe denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazandı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik'te işitme engelli kursiyerden anlamlı eser: Ömer Halisdemir'in ahşap portresini yaptı - Son Dakika

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