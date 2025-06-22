Pendik'te Kadınlara SPA ve Güzellik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Pendik'te Kadınlara SPA ve Güzellik Eğitimi

Pendik\'te Kadınlara SPA ve Güzellik Eğitimi
22.06.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Halk Eğitim Merkezi, kadınlara SPA ve cilt bakımı kursları sunarak meslek kazandırıyor.

Pendik Halk Eğitim Merkezi, kadınlara yönelik SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj kurslarıyla hem sosyal ortam sunuyor hem de meslek kazandırıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerle usta öğretici olup kendi iş yerlerini açma fırsatı yakalıyor.

Pendik Halk Eğitim Merkezi, kadınların meslek edinmesini sağlayan eğitim programlarıyla dikkat çekiyor. SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj gibi alanlarda düzenlenen kurslar, hem teorik hem de uygulamalı içerikleriyle kadınların profesyonel bilgi ve beceri kazanmasını sağlıyor. Pendik Halk Eğitim Merkezi Güzellik Hizmetleri Öğretmeni Rukiye Aydın, bu eğitimlere olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Toplumumuzda SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj alanlarına büyük talep var. Kurslarımızda aromaterapi, meridyen ve akupunktur noktaları gibi tamamlayıcı eğitimler de veriyoruz. Bu sayede kursiyerlerimiz oldukça donanımlı hale geliyor" dedi.

Aydın, Halk Eğitim Merkezi'nden alınan belgelerle kursiyerlerin belirli saatlik modülleri tamamladıktan sonra usta öğretici olabildiklerini ve kendi iş yerlerini açabildiklerini vurgulayarak, "Bazı öğrencilerimiz başlangıçta hobi amacıyla geliyor ama eğitim sürecinde meslek sahibi oluyorlar. Bu dönüşüme tanıklık etmek bizler için gurur verici" diye konuştu.

"Hobi olarak başladım, meslek sahibi oldum"

Kursiyerlerden Hatice Pire, burada hem sosyalleştiklerini hem de meslek öğrendiklerini belirterek, "Masajın tüm tekniklerini öğrendik. Profesyonel eğitimler aldık ve çok mutluyuz" dedi. Yaren Bıyıklı isimli kursiyer, eğitimin ardından kendi iş yerini açmayı hedeflediğini söyledi. Eğitime hobi olarak başlayan Sakine Kurnalı, süreci şöyle anlattı:

"Evde sıkılıyordum. Sosyalleşmek için geldim ama meslek sahibi oldum. Bu benim için çok kıymetli."

Kursiyerlerden Naile Tecimen de birçok masaj tekniği öğrendiğini ve öğrendiklerini mevcut iş yerinde uyguladığını ifade etti. Eğitim sürecinde uzmanlaşarak iş yeri açma belgesi alan kursiyerlerden Şirin Meşe ise, "Normal bir başlangıç yaptım ama şimdi uzman oldum. Kendi iş yerimi açacağım. Hocamıza ve Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güzellik, Makyaj, Pendik, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te Kadınlara SPA ve Güzellik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: Pendik'te Kadınlara SPA ve Güzellik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.