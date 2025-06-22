Pendik\'te Kadınlara SPA ve Güzellik Eğitimi

Pendik Halk Eğitim Merkezi, kadınlara yönelik SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj kurslarıyla hem sosyal ortam sunuyor hem de meslek kazandırıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerle usta öğretici olup kendi iş yerlerini açma fırsatı yakalıyor.

Pendik Halk Eğitim Merkezi, kadınların meslek edinmesini sağlayan eğitim programlarıyla dikkat çekiyor. SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj gibi alanlarda düzenlenen kurslar, hem teorik hem de uygulamalı içerikleriyle kadınların profesyonel bilgi ve beceri kazanmasını sağlıyor. Pendik Halk Eğitim Merkezi Güzellik Hizmetleri Öğretmeni Rukiye Aydın, bu eğitimlere olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Toplumumuzda SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj alanlarına büyük talep var. Kurslarımızda aromaterapi, meridyen ve akupunktur noktaları gibi tamamlayıcı eğitimler de veriyoruz. Bu sayede kursiyerlerimiz oldukça donanımlı hale geliyor" dedi.

Aydın, Halk Eğitim Merkezi'nden alınan belgelerle kursiyerlerin belirli saatlik modülleri tamamladıktan sonra usta öğretici olabildiklerini ve kendi iş yerlerini açabildiklerini vurgulayarak, "Bazı öğrencilerimiz başlangıçta hobi amacıyla geliyor ama eğitim sürecinde meslek sahibi oluyorlar. Bu dönüşüme tanıklık etmek bizler için gurur verici" diye konuştu.

"Hobi olarak başladım, meslek sahibi oldum"

Kursiyerlerden Hatice Pire, burada hem sosyalleştiklerini hem de meslek öğrendiklerini belirterek, "Masajın tüm tekniklerini öğrendik. Profesyonel eğitimler aldık ve çok mutluyuz" dedi. Yaren Bıyıklı isimli kursiyer, eğitimin ardından kendi iş yerini açmayı hedeflediğini söyledi. Eğitime hobi olarak başlayan Sakine Kurnalı, süreci şöyle anlattı:

"Evde sıkılıyordum. Sosyalleşmek için geldim ama meslek sahibi oldum. Bu benim için çok kıymetli."

Kursiyerlerden Naile Tecimen de birçok masaj tekniği öğrendiğini ve öğrendiklerini mevcut iş yerinde uyguladığını ifade etti. Eğitim sürecinde uzmanlaşarak iş yeri açma belgesi alan kursiyerlerden Şirin Meşe ise, "Normal bir başlangıç yaptım ama şimdi uzman oldum. Kendi iş yerimi açacağım. Hocamıza ve Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL