Pendik'te karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika
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Pendik'te karın keyfini çocuklar çıkardı

12.03.2022 22:55

Pendik'te karın keyfini çocuklar çıkardı Pendik'te kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı.

Pendik'te karın keyfini çocuklar çıkardı

İSTANBUL - Pendik'te kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokaklara akın etti. Karın keyfini çıkaran çocuklar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kent genelinde kar yağışı etkisini attırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocuklar karın keyfini çıkarmak için sokakları doldurdu. Sokaklarda buluşan çocuklar, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde karın keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı. Karın keyfini çıkaran çocuklar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te karın keyfini çocuklar çıkardı
Pendik'te karın keyfini çocuklar çıkardı
Pendik'te karın keyfini çocuklar çıkardı

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Pendik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pendik'te karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika


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