Pendik'te Trafik Kazası Davası Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te Trafik Kazası Davası Ertelendi

Pendik\'te Trafik Kazası Davası Ertelendi
17.04.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ölümüne sebep olan sürücünün davası 11 Eylül'e ertelendi.

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen sanık Ömer Faruk Ballı 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme tanıkları dinleyerek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi.

Olay, 18 Mayıs'ta Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşı tarafına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ömer Faruk Ballı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, baba Yunus Dinç, Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Işıl Öykü Dinç'in arkadaşları ve yakınları destek için duruşma salonu dışında bekledi.

"Biz kazadan sonraki manzaraya şahit olduk"

Tanık polis Serdar K., "Olay günü yoğun bir gündü, yaralamalı trafik kazası olarak anons geldi. Olabildiğince hızlı şekilde intikal ettik. Olay yerinde trafik ekipleri vardı. Merhume kız çocuğunu görmedim. Trafik ışığından yaklaşık 15-20 metre ileride yoğun bir kan birikintisi vardı. Sağ şeritte sanığın aracı vardı. Yanında bayan şahıs vardı. Kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldık. Daha sonra Pendik Devlet Hastanesi'ndeki hastane polisi vasıtasıyla çocuğun vefat ettiğini öğrendik. İlk giden ekip bizdik. İlk müdahale eden ekipler trafik ekipleriydi. Biz kazadan sonraki manzaraya şahit olduk. Tutanağımızda araç sürücüsünü erkek şahıs olduğunu edindiğimiz bilgiye göre yazdık" dedi.

"Mobese birimi bölgedeki kameranın çalışmadığını belirtti"

Tanık polis Oğuzhan K., "Bölge amirimiz kazaya denk geldi. Anons yardımıyla bizi çağırdı. Olay yerine gittiğimizde yayayı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırmışlardı. Kusurları, elimizde olan görüntü kaydı, olay yeri incelemesi ve sürücü beyanına göre verdik. Yaralanmalı kazalarda elle tutanak doldurulmaz. Sistem üzerinden doldurulur. Mobese birimi bölgedeki kameranın çalışmadığını belirtti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, Pendik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te Trafik Kazası Davası Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:59:49. #7.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Trafik Kazası Davası Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.