Pendikli LGS şampiyonları gelecekte mühendis olmak istiyor

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri olan Pendikli öğrencileri makamında ağırladı. Başarılı öğrenciler, gelecek hedeflerini 'vatana ve millete faydalı mühendisler olmak' şeklinde ifade etti. Başkan Cin, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini elde eden başarılı öğrencileri belediyede misafir etti. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Cin, başarılarından dolayı her birini tebrik ederek çeşitli hediyelerin yanı sıra tablet takdim etti. LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ömer Asaf Yıldırım ve Muhammed Kayra Candır ile Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencisi Yasin Öztürk, başarılarıyla sadece okullarını değil, tüm Pendik'i gururlandırdı.

"Pendik'in güçlü eğitim altyapısı başarıya yansıyor"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bugün üç değerli evladımız, 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alıp büyük bir başarı elde ettiler. Onlarla gurur duyuyoruz. Bugün bizleri ziyaret etme nezaketini gösterdiler. Çocuklarımızı, ailelerini ve hocalarını belediyemizde ağırladık. Böyle güzel öğrenciler yetiştirdikleri için kendilerini de ayrıca tebrik ediyoruz. Pendik'te 145 bin öğrencimiz var. Tam puan alan bu öğrencilerimiz, diğer tüm öğrencilere de örnek olacaklardır. Pendik, bu noktada altyapı itibarıyla kuvvetli bir ilçe. Bu güçlü altyapıyla kaliteli eğitim vererek öğrencilerimizi yetiştiriyor; geleceğimizin teminatı olan bu gençlerin geleceğe hazır hale gelmelerine katkı sunuyoruz. Ben öğrencilerimizi, ailelerimizi ve kıymetli hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

"İnanmak, başarmanın yarısından daha fazlası"

LGS sınavından tam puan alan Muhammed Kayra Candır, "'İnanmak başarmanın yarısıdır' derler; bence bu, yarısından çok daha fazlası. Ben buna inanıyorum. Okulla birlikte günlük 3-4 saat fazladan çalıştım. Gelecekte vatanıma, milletime faydalı, hayırlı, ahlaklı bir uçak mühendisi olmak istiyorum. Havacılık ve uzay alanındaki gelişmeleri küçük yaşta fark ettim. Bu alanda ilerleyerek sanayimizi geliştirme çalışmalarına katkı sunmak istiyorum." dedi.

"Verimli çalışmak başarıyı getirdi"

Tam puan öğrencilerden Ömer Asaf Yıldırım, "Başarımın sırrı; istemek, inanmak ve çalışmak. Bunları doğru oranda yaparsak başarı kaçınılmaz olur. Bu süreçte bana destek olan devletime, aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Günlük çok çalışmak yerine verimli çalışmayı tercih ettim. Gelecekte yazılım alanında vatanıma ve milletime faydalı bir mühendis olmak istiyorum." diye konuştu.

"Azim, disiplin ve inançla başardım"

İlçe birincilerinden Yasin Öztürk, "Başarımın temelinde önce kendime inanmak, ardından azim ve disiplinle çalışmak vardı. Bu şekilde herkes istediği başarıya ulaşabilir. Ben de bu şekilde başardım ve çok mutluyum. Günlük 3-4 saat çalışıyordum. Amacım, vatana ve millete faydalı bir mühendis olmaktır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL