Başkan Arıkan: "Pera Bebek, bundan sonra adıyla yaşamaya devam edecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Arıkan: "Pera Bebek, bundan sonra adıyla yaşamaya devam edecek"

Başkan Arıkan: "Pera Bebek, bundan sonra adıyla yaşamaya devam edecek"
02.07.2026 17:25  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Belediye Meclisi, iki yıl önce düğün konvoyundan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera Palabıyık'ın anısını yaşatmak için Sarıkemer Mahallesi'ndeki bir parka 'Pera Bebek Parkı' adını verme kararı aldı. Parkın teknik durumu komisyonda görüşülecek.

Söke Belediye Meclisi, iki yıl önce Türkiye'yi yasa boğan acı olayda yaşamını yitiren 11 aylık Pera Palabıyık'ın adını ölümsüzleşiyor. Sarıkemer Mahallesi'ndeki bir parka Pera bebeğin isminin verilmesi gündem maddesi komisyona havale edildi.

İki yıl önce Söke'de yaşanan ve tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan Pera Palabıyık'ın acısı ilk günkü tazeliğini korurken, Söke Belediye Meclisi anlamlı bir karara imza attı.

1 Temmuz 2024 tarihinde düğün konvoyundan rastgele açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan 11 aylık Pera Palabıyık, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetmiş, 2 Temmuz 2024 tarihinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olay, kamuoyunda büyük üzüntü oluşturmuş ve silahla kutlama geleneğinin yol açtığı acı sonuçları bir kez daha gözler önüne sermişti.

Pera Palabıyık'ın anısını yaşatmak amacıyla Sarıkemer Mahallesi'nde bulunan bir parka "Pera Bebek Parkı" isminin verilmesi teklifi Söke Belediye Meclisi'nin gündemine taşındı. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle parkın teknik durumunun görüşülmesi için komisyona havale edildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yaşanan acının unutulmasının mümkün olmadığını belirterek, "İki yıl önce yaşadığımız çok acı bir olaydı. O acıyı hala yüreğimizde hissediyoruz. Pera Bebek, bundan sonra adıyla yaşamaya devam edecek. Arkadaşlarımız parkın durumuna teknik olarak yakacaklar. Bir anlamlı karara daha imza atacak Belediye Meclis üyelerimizin her birine teşekkür ediyorum. Pera Bebeğimizi vefatının ikinci yılında rahmetle anıyor, kıymetli ailesine bir kez daha sabır diliyorum" dedi.

Alınan kararla birlikte Pera Palabıyık'ın ismi Sarıkemer'deki parkta yaşayacak; yaşanan acı unutulmayacak, minik Pera'nın hatırası ve acı olayın farkındalığı gelecek nesillere de taşınacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sarıkemer, 3. Sayfa, Belediye, Bebek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Arıkan: 'Pera Bebek, bundan sonra adıyla yaşamaya devam edecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
New York’ta metrelerce yükseklikte eylem Empire State binasının tepesine çıktılar New York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar

17:50
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı’nı seçmedi İşte formasını giyeceği ülke
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
14:47
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 18:01:33. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Arıkan: "Pera Bebek, bundan sonra adıyla yaşamaya devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.