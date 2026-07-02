Başkan Arıkan: "Pera Bebek, bundan sonra adıyla yaşamaya devam edecek"

Söke Belediye Meclisi, iki yıl önce Türkiye'yi yasa boğan acı olayda yaşamını yitiren 11 aylık Pera Palabıyık'ın adını ölümsüzleşiyor. Sarıkemer Mahallesi'ndeki bir parka Pera bebeğin isminin verilmesi gündem maddesi komisyona havale edildi.

İki yıl önce Söke'de yaşanan ve tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan Pera Palabıyık'ın acısı ilk günkü tazeliğini korurken, Söke Belediye Meclisi anlamlı bir karara imza attı.

1 Temmuz 2024 tarihinde düğün konvoyundan rastgele açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan 11 aylık Pera Palabıyık, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetmiş, 2 Temmuz 2024 tarihinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olay, kamuoyunda büyük üzüntü oluşturmuş ve silahla kutlama geleneğinin yol açtığı acı sonuçları bir kez daha gözler önüne sermişti.

Pera Palabıyık'ın anısını yaşatmak amacıyla Sarıkemer Mahallesi'nde bulunan bir parka "Pera Bebek Parkı" isminin verilmesi teklifi Söke Belediye Meclisi'nin gündemine taşındı. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle parkın teknik durumunun görüşülmesi için komisyona havale edildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yaşanan acının unutulmasının mümkün olmadığını belirterek, "İki yıl önce yaşadığımız çok acı bir olaydı. O acıyı hala yüreğimizde hissediyoruz. Pera Bebek, bundan sonra adıyla yaşamaya devam edecek. Arkadaşlarımız parkın durumuna teknik olarak yakacaklar. Bir anlamlı karara daha imza atacak Belediye Meclis üyelerimizin her birine teşekkür ediyorum. Pera Bebeğimizi vefatının ikinci yılında rahmetle anıyor, kıymetli ailesine bir kez daha sabır diliyorum" dedi.

Alınan kararla birlikte Pera Palabıyık'ın ismi Sarıkemer'deki parkta yaşayacak; yaşanan acı unutulmayacak, minik Pera'nın hatırası ve acı olayın farkındalığı gelecek nesillere de taşınacak. - AYDIN