Perşembe\'de Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çalıştay Düzenlendi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle hazırlanan turizm ve şehir-bölge planlama master planları kapsamında çalıştay düzenlendi.

Perşembe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, ilçenin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak geleceğe taşımaya yönelik plan ve projeler ele alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün akademik katkılarıyla şekillenen süreçte, öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar değerlendirildi. İlçenin geleceğine yön verecek başlıklar, farklı disiplinlerden paydaşların katılımıyla masaya yatırıldı.

Çalıştay programında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doç. Dr. A. Burak Büyükcivelek, 'Mekalansal Planlar ve Yapı Yönetmeliği Kapsamında Kentsel Tasarım İlkeleri' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Danışmanı ve Cittaslow Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy, 'Cittaslow ve Çevre Politikaları' başlıklı sunumuyla çalıştaya katkı sundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Mesut Yeşiltepe ise 'İmar ve Kent Planlama Süreçleri' hakkında bilgi verdi.

Akademik katkı sunan isimler arasında ayrıca Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok, Doç. Dr. A. Burak Büyükcivelek ve Şehir Plancısı Yalçın Demirtaş yer aldı.

Katılımcıların bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğu çalıştayın, Perşembe ilçesinin planlama vizyonunu güçlendirdiği ve birlikte karar alma kültürünü pekiştirdiği belirtildi. Çalıştay sonunda elde edilen değerlendirmelerin, master planlar için yol gösterici nitelikte olacağı ifade edildi.

"Vizyonumuz güçleniyor"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, sürece katkı sağlayan tüm kurumlara, akademisyenlere, öğrencilere ve katılımcılara teşekkür ederek, "Katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşarak sürece katkı sunduğu bu kıymetli buluşma, Perşembe'mizin planlama vizyonunu güçlendirmiş; birlikte karar alma kültürünü pekiştirmiştir. Çalıştay sonunda elde edilen değerlendirmeler, Turizm ve Şehir-Bölge Planlama Master Planları için yol gösterici nitelikte olacak ve ilçemizin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacaktır" dedi.

"Perşembe, bugünü değil, geleceği de hak eden özel bir ilçemiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğası, denizi ve huzurlu yaşamıyla Karadeniz'in incisi olan Perşembe, 'Sakin Şehir' unvanıyla sadece bugünü değil, geleceği de hak eden özel bir ilçemiz. Bu eşsiz kimliğini koruyarak daha da ileriye taşıyacak adımları birlikte planlamak bizler için büyük bir gurur. Doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Turizm ve Şehir-Bölge Planlama Master Planı Çalıştayı kapsamında bugün Perşembe'mizde önemli bir buluşmada bir araya geldik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bilimsel katkılarıyla hazırlanan planlama ve tasarım projeleri, ilçemizin mekansal gelişimine yön verecek nitelikte çıktılar sunuyor. Bu vizyoner çalışmalar, Perşembe'nin geleceğini daha yaşanabilir, kimlikli ve planlı bir yapıya kavuşturma hedefimize önemli katkılar sağlıyor." - ORDU