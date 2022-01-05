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Pervari Kaymakamı Yerlikaya'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret - Son Dakika

Pervari Kaymakamı Yerlikaya'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret

05.01.2022 10:21
Pervari Kaymakamı Yerlikaya'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret

BİTLİS (İHA) – Siirt'in Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'e iadeyi ziyarette bulundu.

BİTLİS (İHA) – Siirt'in Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'e iadeyi ziyarette bulundu.

Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan ve Beğendik Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ile birlikte Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret eden Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, ilçe hakkında sohbet edip istişarelerde bulundu.

Kaymakam Yerlikaya'ya kültür merkezi ve halk kütüphanesini gezdiren Kaymakam Yelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. - BİTLİS

Pervari Kaymakamı Yerlikaya'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret
Pervari Kaymakamı Yerlikaya'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret
Pervari Kaymakamı Yerlikaya'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret

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Muhammed İkbal, Pervari, Siirt, Hizan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pervari Kaymakamı Yerlikaya'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pervari Kaymakamı Yerlikaya'dan Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret - Son Dakika
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