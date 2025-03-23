Pide Fiyatı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı - Son Dakika
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Yerel

Pide Fiyatı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Bursa'da pahalı bulunan pide fiyatı yüzünden müşteri fırıncılarla kavgaya tutuştu.

23.03.2025 13:47
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Pide fiyatını pahalı buldu, fırıncılarla kavgaya tutuştu

BURSA - Bursa'da bir müşteri pahalı bulduğu pide fiyatından dolayı, fırıncılarla kavga etti. Tarafları çevredekiler ayırırken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, pide almak için bir fırına giden kişi, aldığı pidenin fiyatını pahalı bulunca, fırıncılarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Bursa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pide Fiyatı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı - Son Dakika

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