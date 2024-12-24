Pikap tıra çarptı: 2 yaralı

Yerel

Pikap tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye- Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan pikap, tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle hurdaya dönen pikapta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu, Taşoluk Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İ. yönetimindeki 34 HGK 349 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bekir A. yönetimindeki 31 B 6567 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen pikap sürücüsü Yusuf İ. ve yanında yolcu olarak bulunan Erhan Ş. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Yaralılar, kaldırıldıkları Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.