Köyüne uçakla gelmişti, şimdi 430 metrelik pisti oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyüne uçakla gelmişti, şimdi 430 metrelik pisti oldu

Köyüne uçakla gelmişti, şimdi 430 metrelik pisti oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünde, pilot Orhan Ünsal'ın annesine verdiği sözü tutarak özel uçağıyla iniş yaptığı alan, 430 metre uzunluğunda uçak pistine dönüştürüldü. Pistin sportif ve amatör havacılık, acil durum inişleri ve bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünde, iş insanı ve pilot Orhan Ünsal'ın annesine verdiği sözü yerine getirerek özel uçağıyla iniş yaptığı alana, 430 metre uzunluğunda uçak pisti yapıldı.

Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı Orhan Ünsal'ın geçtiğimiz günlerde yıllar önce annesine verdiği "Bir gün köyüme uçakla geleceğim" sözünü yerine getirerek özel uçağıyla Çakırkaya köyüne iniş yapmasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Şiran Kaymakamlığı ile Şiran Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla iniş yapılan alan genişletilip düzenlenerek 430 metre uzunluğunda uçak pistine dönüştürüldü. Pistin, başta sportif ve amatör havacılık faaliyetleri olmak üzere acil durumlarda alternatif iniş alanı olarak da kullanılabilmesi hedefleniyor.

Yapılan çalışmayla birlikte Çakırkaya köyünün hava ulaşımı açısından önemli bir altyapıya kavuştuğu belirtilirken, pistin Tomara Şelalesi ve çevredeki turizm destinasyonlarına yönelik havacılık faaliyetlerine de katkı sunması bekleniyor.

İş insanı ve pilot Orhan Ünsal, desteklerinden dolayı ilgili kurumlara teşekkürlerini iletirken tamamlanan 430 metrelik pistle birlikte bölge, hafif hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun hale geldi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Havacılık, Turizm, Pilot, Şiran, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyüne uçakla gelmişti, şimdi 430 metrelik pisti oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 13:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Köyüne uçakla gelmişti, şimdi 430 metrelik pisti oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.