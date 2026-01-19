Pınarhisar'da zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi - Son Dakika
Pınarhisar'da zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi

Pınarhisar\'da zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan\'a ertelendi
19.01.2026 23:41  Güncelleme: 23:53
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde zorunlu tır parkı uygulaması, tır şoförlerinin tepkileri üzerine 1 Nisan'a ertelendi. Belediye Başkanı İhsan Talay, bu süre zarfında tır parkının yaşam koşullarına uygun hale getirileceğini ve yeni bir tır parkı inşa edileceğini açıkladı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, zorunlu tır parkı uygulamasına gelen tepkiler üzerine Millet Bahçesi'nde tır şoförleriyle bir araya geldi. Toplantıda tır şoförlerinin talep ve şikayetlerini tek tek dinleyen Başkan Talay, uygulamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Talay, yapılan görüşmeler sonucunda zorunlu tır parkı uygulamasının 1 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı. Bu sürecin yaşanan sorunların giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması adına bir geçiş dönemi olacağını belirten Talay, 1 Nisan'dan sonra uygulamadan hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını vurguladı. Erteleme süresi boyunca ilçede bir adet yeni tır parkının daha yapılacağını ifade eden Talay, mevcut tır parkının ise tır şoförlerinin talepleri doğrultusunda yaşam koşullarına uygun hale getirileceğini söyledi. Park alanlarında güvenlik, aydınlatma, sosyal donatılar ve ulaşım gibi eksikliklerin giderileceği belirtildi.

Başkan Talay, amaçlarının hem ilçe içi trafik yoğunluğunu azaltmak hem de tır şoförlerinin mağduriyet yaşamayacağı düzenli ve kalıcı bir sistem oluşturmak olduğunu ifade etti.

Toplantı, tır şoförlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsan Talay, Pınarhisar, Kırklareli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pınarhisar'da zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Pınarhisar'da zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi - Son Dakika
