Altınordu Belediyesi'nin konser için imzaladığı sözleşme belli oldu: 3 milyon 133 bin lira - Son Dakika
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Altınordu Belediyesi'nin konser için imzaladığı sözleşme belli oldu: 3 milyon 133 bin lira

Altınordu Belediyesi\'nin konser için imzaladığı sözleşme belli oldu: 3 milyon 133 bin lira
16.06.2026 10:36  Güncelleme: 10:42
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Ordu Altınordu Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediği Pinhani konseri için imzalanan sözleşme bedeli 3 milyon 133 bin TL olarak açıklandı. Kamuoyunda belediye harcamaları tartışma yarattı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pinhani konseri için imzalanan sözleşmenin bedelinin 3 milyon 133 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) 15 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan bilgilere göre, Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Pinhani Konser Hizmeti Alım İşi" kapsamında yüklenici firmayla 14 Mayıs 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. EKAP kayıtlarında yer alan bilgilere göre, hizmet alımı doğrudan temin usulüyle gerçekleştirildi. Sözleşme bedelinin ise 3 milyon 133 bin TL olduğu görüldü.

Altınordu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen konser, kamuoyunda belediyelerin kültür ve sanat etkinlikleri için yaptığı harcamalar konusunda tartışmalara neden oldu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınordu Belediyesi'nin konser için imzaladığı sözleşme belli oldu: 3 milyon 133 bin lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu Belediyesi'nin konser için imzaladığı sözleşme belli oldu: 3 milyon 133 bin lira - Son Dakika
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