PKK/KCK Operasyonunda 25 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

PKK/KCK Operasyonunda 25 Gözaltı

Erzurum'da PKK/KCK ile bağlantılı 25 kişi gözaltına alındı, 23'ü adli kontrolle serbest kaldı.

09.10.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Karayazı-Karaçoban-Tekman- Hınıs ilçelerinde gerçekleşen eylemlere katılan, eylemlerde güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulundukları tespit edilen şahıslar hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda Erzurum merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri akabinde adli mercilere sevk edilirken 23 şahıs adli kontrol şartıyla mahkemece, 2 şahıs ise savcılık ifadesi akabinde serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, erzurum, 3-sayfa, Terör, Hukuk, Yerel, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel PKK/KCK Operasyonunda 25 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Belgeleri yayınlandı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf’muş Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: PKK/KCK Operasyonunda 25 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.