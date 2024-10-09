PKK/KCK Operasyonunda 25 Gözaltı

Yerel

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Karayazı-Karaçoban-Tekman- Hınıs ilçelerinde gerçekleşen eylemlere katılan, eylemlerde güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulundukları tespit edilen şahıslar hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda Erzurum merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri akabinde adli mercilere sevk edilirken 23 şahıs adli kontrol şartıyla mahkemece, 2 şahıs ise savcılık ifadesi akabinde serbest bırakıldı. - ERZURUM