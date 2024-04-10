PKK\'nın kaçırdığı çocukların aileleri bayramı buruk geçiriyor

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Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Ramazan Bayramı'nda da sürüyor. Sabahın erken saatlerinde HDP Diyarbakır İl Teşkilatı binası önüne gelen aileler bayramı buruk geçiriyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde bin 682'inci gününde de kararlılıkla devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda da evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Nöbetini sürdüren Nihat Aydın, oğlu Mehmet Aydın'a seslenerek, 'teslim ol' çağrısında bulundu. 17 bayramı evladından ayrı geçirdiğini söyleyen Aydın, "20 Mayıs 2015'te 13 yaşındayken oğlum Mehmet kandırılarak dağa kaçırıldı. 17 bayramdır evladımdan haber alamıyorum. Evlat hasretiyle yanıyoruz. Bugün kimi sabah saatlerinde mezarlığa, kimi ise akraba ziyaretine giderken biz evlat yası tutarak çadıra geldik. Vicdanımız bayramı sevinçli geçirmeyi kabul etmiyor. Çocuğumuzun yaşadığından bile haberimiz yok" dedi.

Aydın, "Gönül isterdi ki çifte bayram yapaydık. Çocuklarımıza biz de isterdik birer pantolon, tişört, ayakkabı almayı. Ama maalesef alamadık. Mehmet'im her zaman aklımdadır. Mehmet'in dışında düşünecek bir şeyim yok. Çocuklarımız bu bayram sesimizi duyuyorsa gelin diyoruz. Allah rızası için gelin, devletimize teslim olun" ifadelerini kullandı.

Mücadeledeki anne Bedriye Uslu ise, 27 bayramı evladı Mahmut olmadan geçirdiğini dile getirdi. HDP ve PKK'lıların çocuğunun hayalini çaldığını söyleyen Uslu, "Bizim için bayramlar sözde kaldı. Bayram günü evde oturmayıp geldim HDP il binasının önünde evlat nöbetine. Burada evladımın fotoğrafını ziyarete geldim. Her gün olduğu gibi bugün de çadırın yolunu tutup geldim. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Artık yeter, evladım eve gel. 27 bayramdır oğlumu görmüyorum. Evladımın daha yeni sakalı ve bıyığı çıkıyordu ki dağa kaçırdılar. Oğlumun hayallerini çaldılar. Kim evladımı kandırdıysa Allah hakkımı onlara bırakmasın" diye konuştu. - DİYARBAKIR