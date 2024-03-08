Evladı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne: \'Kızımın özgürlüğünü istiyorum\'

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Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DEM Parti'nin kadın haklarından bahsettiğine dikkat çekerek, "Kızımın özgürlüğünü istiyorum. Kızım burada olsaydı arayıp gününü kutlayacaktım" dedi.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de DEM Parti il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır'da eylemlere katılan 5 çocuk annesi Nazlı Sancar, son 3 yıldır Van'daki eylemlerine devam ediyor. Nazlı Sancar, yaklaşık 12 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma ve diğer çocuklar için mücadele veriyor.

"Benim kızımın hakkı ve özgürlüğü nerede?"

İHA muhabirine konuşan anne Nazlı Sancar, 12 yıldır ne kadınlar, ne anneler ne de bayram günlerinin olmadığını belirtti. Anne Sancar, "Diğer çocuklarıma da kızım Şeyma gelince günlerimi kutlayın diyorum. DEM Parti (HDP) ve PKK her zaman 'jin, jiyan, azadi' (kadın, yaşam, özgürlük) sloganı atıyor. Kadın değerdir, kadınları öldürmeyin diyorlar. Peki, benim kızımın hakkı ve özgürlüğü nerede? Kız çocuklarının dağa niye gönderiyorlar. Kızlarımızı ölüme, cinayete, şiddete maruz bırakıyorlar. Biz bunlardan bir şey de istemiyoruz. Doğurduğumuz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.

"Kızımın özgürlüğünü istiyorum."

HDP'nin 'kadın haklarını savunuyoruz' gibi söylemleri kendi lehine kullandığını dile getiren Sancar, "İster HDP, ister DEM Parti olsun yine aynıdır. Ben kimsenin söylemiyle HDP'nin kapısına gitmedim. Kendi öz irademle oradayım. Ben orada da kızımın özgürlüğünü istiyorum. Kızım burada olsaydı arayıp kadınlar gününü kutlayacaktım. Şeyma'dan dolayı diğer kızımın da gününü kutlayamıyorum. 12 yıldır ben bu şekilde gözyaşları döküyorum. Kadınlar günü dolayısıyla araçlarla gezip mitinge davet ediyorlar. Peki, dağdaki kız çocukların günü ne olacak? Çocukları dağda olan diğer annelere de seslenmek istiyorum; neden korkuyorsunuz, gelin evlatlarınızı isteyin" şeklinde konuştu. - VAN