'Plastik Aşklar' Oyunu Expo'21 Hatay'da - Son Dakika

EXPO'21 Hatay alanlarında birbirinden tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Usta oyuncular Oya Başar ve Begüm Birgören'in sahneleyeceği 'Plastik Aşklar' oyunu bu hafta Hataylılarla buluşuyor.

Plastik Aşklar, eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bir haber, saf Sezen'in yüzleşmelerini konu ediniyor.

Kadın psikolojisini anlamak adına içinde güçlü analizler barındıran 'Plastik Aşklar' oyunu, 28 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de Antakya EXPO Amfi Tiyatro'da, 29 Nisan Cuma günü saat 21.00'de Arsuz EXPO Meydanı'nda sahnelenecek.