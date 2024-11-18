Pohang Belediye Başkanı Beyoğlu\'nda İşbirliklerini Geliştiriyor

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Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret eden Güney Kore'nin Pohang Belediye Başkanı Lee Kang-doek ve heyeti, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve heyetiyle ile bir araya geldi. Ziyarette, iki belediye arasındaki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunan heyetler, yapılabilecek yeni işbirliği fırsatlarını da değerlendirdi.

Güney Kore'nin Pohang Belediyesi heyeti, kültürel, ekonomik, turistik ve eğitim alanlarında karşılıklı işbirliği imkanlarını görüşmek amacıyla Beyoğlu Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Pohang Belediye Başkanı Lee Kang-doek liderliğindeki heyet Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve heyetiyle bir araya geldi. Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi başkanlık binası 6. Daire'de gerçekleştirilen görüşmede, her iki belediye arasındaki mevcut kültürel ve sanatsal işbirliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yapılabilecek daha kapsamlı yeni işbirliği fırsatları da değerlendirildi.

Heyetler arasında iyi niyet mektubu takdim edildi

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette ayrıca Pohang Belediyesi heyeti ile Beyoğlu Belediyesi arasında iyi niyet mektubu takdimi gerçekleştirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Pohang Belediye Başkanı Lee Kang-doek ve heyetine teşekkür etti. Pohang Belediye Başkanı Lee Kang-doek de Beyoğlu'nda olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, iki belediye arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL