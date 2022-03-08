Polat; "Fedekâr kadınlarımızı kutluyorum" - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Zeynep Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak bir mesaj yayınladı.

"Türk kadını toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her devirde feragat ve fedakarlıkların en yücesini yapmışlardır" diyen Zeynep Polat, Türk kadınlarının Kurtuluş Savaşında; kanını, canını, emeğini ve evladını memleketin kurtuluşuna ve bağımsızlığına adadıklarını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının çalışma hayatındaki hak arama mücadelesinin adı olduğunu belirten Polat, 8 Mart'ın, kadınlar için dayanışmanın birlikte mücadele etmenin adı olduğunu ifade etti. Polat, "Burada önemle ifade etmek isteriz ki, çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümü için kadınlarımıza da görevler düşmektedir. Sivil toplumda görev alan kadınlar Türk kadınının temsilcisi ve ümididir. Kamuda kadınlarımız artık güçlerinin farkına varmalı ve sorunların çözümü için kendileri mücadele ortamında yer almalıdırlar" dedi.

Kadınların fedakarlık abidesi olduğuna da dikkat çeken Polat, "Kadın-erkek eşitliği, kadın haklarının korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların istihdamıyla ilgili çok önemli yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen yetersiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle aile içi şiddetin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin ülkemiz gündeminden tamamen çıkması için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle çıkarılmasını arzu etmekteyiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri ve şehit eşleri, çalışan, çalışmayan tüm kadınların, '8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' içtenlikle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM