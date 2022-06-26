Polat ve Kılıç ailelerinin mutlu günü - Son Dakika
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Polat ve Kılıç ailelerinin mutlu günü

26.06.2022 12:18
Polat ve Kılıç ailelerinin mutlu günü

Bayburt Valiliği Özel Kalem Müdürü Haktan Polat, Sabire Kılıç ile hayatını birleştirdi.

Bayburt Valiliği Özel Kalem Müdürü Haktan Polat, Sabire Kılıç ile hayatını birleştirdi.

Polat ve Kılıç çiftinin nikah akdine Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, çok sayıda aile yakını, sevenleri katıldı.

Bayburt Valisi Epcim, hayatlarını birleştiren çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

Çiftin nikahlarını kıyan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de iki cihan saadeti dileyerek hediye takdimi yapıldı. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polat ve Kılıç ailelerinin mutlu günü - Son Dakika

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