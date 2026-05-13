Polatlı'da Aile Husumeti Sona Erdi
Polatlı'da iki aile arasındaki husumet, düzenlenen programla sona erdi ve taraflar barıştı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, iki aile arasındaki husumet, Kaymakamlık ve muhtarın öncülüğünde düzenlenen programla sona erdi.

Polatlı ilçesinde daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde araç kundaklama olayına kadar uzanan ve Şentepe Mahallesi'nde bir kişinin 3 kişiyi bıçaklamasıyla devam eden iki aile arasında çıkan olaylarda yine tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Yaşanan gerginliğin ardından taraflar, mahallede bulunan camide bir araya gelerek barıştı. Düzenlenen programa Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Polatlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Polatlı İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Gökşen ve Polatlı Müftüsü Selami Bayrakçı ile taraf aileler katıldı. Yetkililer, birlik ve beraberlik mesajları vererek benzer olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu. Tarafların karşılıklı olarak helalleşmesiyle birlikte husumetin sona erdiği öğrenildi.

Öte yandan, Şentepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışma sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişinin tutuklandığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

